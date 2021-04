Maciejewski: Krzysztof Krawczyk, wujek narodu

O śmierci Krzysztofa Krawczyka dowiedziałem się z SMS-a nadesłanego przez przyjaciela. Zaczynał się on od słów: „Krzysztofie, to ty nauczyłeś mnie, jak być mężczyzną". Jest w tym zdaniu wszystko, co definiowało stosunek większości Polaków do tego piosenkarza: mieszanka ironii z czułością. Ciepły dystans, który zamiast stwarzać barierę – budował więź. Zwłaszcza tę międzypokoleniową.

Bądźmy szczerzy. Dla nas, wychowujących się w latach 90., Krzysztof Krawczyk był uniwersalnym symbolem dziaderstwa. I to na długo przed tym, zanim ukucie tego – niezbyt swoją drogą udanego – neologizmu przyszło komukolwiek do głowy. Kiedy jego charakterystyczna sylwetka pojawiała się na ekranie telewizora, był to zawsze sygnał do rozpoczęcia poszukiwań pilota. Trudno było wówczas uwierzyć, że może być on kimś więcej niż ojcem chrzestnym disco polo. Nawet w swojej religijności wydawał się aż nazbyt ludowy.