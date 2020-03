Surdykowski: Prima aprilis polski

Tekst królewskiej przysięgi napisał jezuita Andrzej Bobola, późniejszy święty, uznany za jednego z patronów Polski. Ślubował król między innymi, że poprawi położenie chłopów i mieszczan, jeśli tylko Matka Boża wybawi ojczyznę od obcego najazdu. I tak się stało: rok ślubowania to przełom w wojnie ze Szwedami, z Moskwą udało się zawrzeć chwilowy rozejm, Rakoczy – choć zachęcany przez Radziwiłła – zwlekał ze swoim najazdem. Ale położenie chłopów i mieszczan coraz bardziej się pogarszało, nie uczyniono nic dla ulżenia ich wyzyskowi. Co więcej, Jan Kazimierz 12 lat później zrzekł się korony, a czarę goryczy przelał skierowany przeciw niemu – zwycięski, ale przy tym bezsensownie morderczy – rokosz Lubomirskiego, gdy po pomyślnej dla nich bitwie pod Mątwami rokoszanie wyrżnęli kilka tysięcy wziętych do niewoli żołnierzy królewskich. O tym – obcym polskiej tradycji – akcie okrucieństwa milczy podręcznikowa wersja historii, podobnie jak o plebejskim akcencie królewskiej przysięgi. 300 lat później – z inicjatywy internowanego jeszcze prymasa Wyszyńskiego – odnowiono królewskie śluby, tym razem na Jasnej Górze, zapominając oczywiście o złamanej obietnicy dla chłopów i mieszczan.