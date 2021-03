OFE a rowery na placu Czerwonym

Rząd stawia nas między Scyllą a Charybdą. Decyzja, do której jesteśmy zmuszani, jest trudna i jednocześnie fatalna. Jeśli wybierzemy IKE, z dnia na dzień ginie z naszych kont 15 proc. oszczędności. Jeśli wybierzemy ZUS, wyparuje nam prawo do ich dziedziczenia. Zapewnia nas także, że wszystko jest uczciwe i nie ma celu fiskalnego. Fundusz emerytalny przekształca się bowiem w fundusz inwestycyjny. Pobranie zaś 15 proc. jest jedynie swego rodzaju opłatą za historyczne przekształcenie instytucji, w której znajdują się nasze konta. „Niewielką" zresztą, bo tylko ok. 20 mld złotych. Prawda, że zabawne?

Nie zastanawiamy się zatem, że to w istocie pierwsza „reforma" OFE, na której klient faktycznie straci. Tym zaś, którzy mają kłopoty, aby zrozumieć, skąd ten pośpiech, wyjaśnień udzielił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Tłumaczy on, że lepiej opodatkować to teraz, bo za jakiś czas ktoś może wpaść na pomysł,

To oczywiście wyraz troski o nas i naszą przyszłość. A także o stabilność systemu emerytalnego. Wzmacnia go z pewnością przekonanie, że pieniądze, które z OFE trafią do ZUS, przyczynią się – zgodnie z logiką dobrej zmiany – do nacjonalizacji spółek giełdowych. Ich akcje znajdują się dotychczas w gestii OFE, a po „reformie" przejdą do PFR. W ten sposób rząd spełnia nasze „ukryte marzenie", by odrzucić rynek, prywatność, na rzecz wzrostu roli państwa. Któż bowiem lepiej może zarządzać naszym mieniem niż państwowa instytucja? A pieniądze? Zapewne są i będą. Wystarczy w przyszłości głębiej sięgnąć do naszych kieszeni.