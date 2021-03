Witold M. Orłowski: Zapomniana bomba

A może nie ma się czym przejmować? Co najmniej od sześciu lat, a więc od momentu, kiedy z dnia na dzień kurs franka wzrósł z 3,5 do 4,5 złotego, trwał nieustanny balet. Frankowicze domagali się pomocy państwa, a jeszcze lepiej ustawowego skreślenia całości lub większej części ich długu. Banki broniły się przed tym, tłumacząc, że doprowadziłoby to do gigantycznych strat (bo one same franki pożyczały na rynku i teraz muszą je oddawać, a im nikt kursu nie obniży). Straty te prawdopodobnie musieliby pokryć częściowo pozostali klienci, a częściowo podatnicy. Kolejne rządy i Sejmy debatowały nad problemem, nie podejmując żadnych poważniejszych decyzji (nieskromnie przypomnę, że od lat wielokrotnie pisałem – również w „Rzeczpospolitej" – o potrzebie działania w tej sprawie ze strony państwa). Przymierzający się do wyborów kandydaci obiecywali, że sprawę szybko załatwią, po czym równie szybko o tym zapominali, kiedy wybory minęły. A najważniejszy polityk w naszym kraju w końcu jasno stwierdził, że państwo w tej sprawie nie ma nic do zrobienia, a komu się nie podoba, niech idzie do sądu.

Poniżej dalsza część artykułu