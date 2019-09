Jerzy Surdykowski: 17 września. Myśli na pojutrze

Patriotyzm klęski płynie szeroką falą z telewizyjnych ekranów i kościelnych ambon, jest powszednią twarzą naszej miłości Ojczyzny, bo nie budzi myśli, tylko płacz. Trochę trudniejsza jest refleksja o przyczynach nieszczęścia sprzed 80 lat. Od najdawniejszych czasów pobici Sarmaci już na polu bitwy wołali: „zdrada, mości panowie!”. Przecież zdradzili nas Anglicy i Francuzi, przystępując do wojny, ale zostawiając Hitlera w spokoju. Potem jeszcze przypieczętowali swoją zdradę w Jałcie. Jest także inna wersja wymówki: zawinił sanacyjny rząd, nie przygotowując państwa do wojny, łatwowiernie polegając na sojuszach.

A wnioski na jutro i pojutrze? Po co nam one, kiedy mamy za sojusznika pierwsze mocarstwo świata, a wkrótce będziemy mieli Fort Trump i parę eskadr F-35? Nie chcę się pastwić nad podobieństwem sojuszy dzisiaj i przed 80 laty. Generałowie układają plany wedle dawno minionej wojny, publicyści rozważają geopolityczne figury zamierzchłej epoki. To nie coraz bardziej podmyta, choć pokrzykująca dziarsko, Rosja może być naszym przeciwnikiem w jutrzejszym starciu. To nie potężna wciąż Ameryka ma istotne interesy w tej części świata. Świat staje się wielobiegunowy, rosnące znaczenie ma technologia, a nie liczebność armii i położenie na mapie. Może starcie nie rozegra się na polach pancernych bitew, ale w internecie? Coraz trudniej formułować myśli i strategiczne wskazania na pojutrze. Ale musimy, tym bardziej dlatego, że nie jesteśmy mocarstwem.