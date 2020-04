RZECZoBIZNESIE: Radosław Sierpiński: Pieniądze na polski wkład do walki z koronawirusem

- Nie oczekuję, że za 50 mln zł wynajdziemy szczepionkę czy skuteczny lek samodzielnie. Jestem głęboko przekonany, że te pieniądze pozwolą polskim naukowcom położyć wkład w rozwój nauki na świecie i włączyć się w międzynarodowe badania w tym zakresie. To jest jak misja na marsa, gdzie wysyłaliśmy łazik i jedna z jego części została wykonana w Polsce, bazując na naszej myśli technicznej. Chciałbym, żeby w tym wypadu było podobnie. Być może jeden z naszych efektów, będzie podwaliną dla szczepionki albo skutecznego leku. Na świecie trwa wyścig zbrojeń i musimy się w to włączyć - mówi Sierpiński.

Gość zaznaczył, że pieniądze są dostępne w procedurze szybkiej ścieżki. - Oczekujemy, że będą to projekty o czasie trwania maksymalnie 1 roku. W ciągu 3 dni ocenimy wnioski – podał.

Podkreślił, że byłby ostrożny w stosunku do rewelacji ze stron koncernów farmaceutycznych. - Bazując na efekcie paniki, akcje takiej firmy będą szybowały, gdy komunikaty prasowe o szczepionce się pojawią – mówił gość.

- Przyglądamy się z nadzieją pracom, które toczą się w USA i Chinach. Oni mają duże doświadczenie w epidemiach. Z biotechnologicznego punktu widzenia ta epidemia to bardzo młoda sprawa. A szczepionki i leki w normalnych warunkach powstają 3-5 lat. Amerykanie deklarują, że na początku przyszłego roku będziemy mieć gotowe rozwiązanie. Musimy poznać wroga. Węgierskim naukowcom udało się zsekwencjonować genom wirus. Czym więcej wiemy, tym łatwiej będzie nam go pokonać - ocenił Sierpiński.

- Jeżeli stworzymy szczepionkę, będziemy w stanie ją szybko aktualizować i doprowadzimy do tego, że epidemia się skończy – dodał.

- Patrzyłbym na to z dużą rezerwą. To są tak olbrzymie firmy, które mają wartość porównywalną z PKB Republiki Czeskiej. Mówimy o korporacjach na poziomie państw. Nie przekreślałbym możliwości, że szczepionka czy lek powstanie w którymś z koncernów farmaceutycznych. To jest dobry przykład na partnerstwo publiczno- prywatne. Byłbym ostrożny w deklaracje, że otrzymamy coś za darmo – mówił gość.