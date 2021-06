Lider reprezentacji Danii przechodzi badania, które mają wyjaśnić, co było przyczyną dramatycznego zdarzenia, którego świadkami byliśmy pod koniec pierwszej połowy spotkania w Kopenhadze.

Poręczenie lekarza

Według raportu medycznego serce Eriksena zatrzymało się na około pięć minut. – Nie miał żadnych problemów kardiologicznych. Mogę za to ręczyć, bo sam wykonywałem te badania – mówi doktor Sanjay Sharma, który monitorował zdrowie piłkarza, gdy ten grał w Tottenhamie. I podaje w wątpliwość, czy po wyjściu ze szpitala powinien on kontynuować karierę. – W Anglii na pewno by już nie zagrał. W tym względzie jesteśmy bardzo zasadniczy – zaznacza Sharma.