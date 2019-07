W czwartek w Paryżu padnie rekord ciepła?

We francuskim Bordeaux zarejestrowano rekordową temperaturę wynosząca 41,2 stopni Celsjusza. Według Meteo France w Paryżu w czwartek może paść nowy rekord temperatury, który przebije rekord z 1947 roku wynoszący 40,4 stopnie C. Podczas ostatniej tak dużej fali upałów we Francji (sierpień 2003) z powodu wysokich temperatur zmarło prawie 15 tys. osób.

Poniżej dalsza część artykułu