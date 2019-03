Trump o zielonej energii: Dziś wieje? Chciałbym obejrzeć TV

Prezydent Donald Trump przemawiając do pracowników zakładu produkującego czołgi w Lima, w Ohio, krytykował odnawialne źródła energii wskazując, iż korzystający z nich ludzie musieliby wyłączać telewizory za każdym razem, gdy wiatr nie jest wystarczająco silny by zasilać ich turbiny wiatrowe.

Trump podczas spotkania z robotnikami przekonywał, że "Hillary (Clinton) chciała wszędzie stawiać wiatraki". Następnie zakpił z zielonej energii odgrywając scenkę, w czasie której mąż rozmawia z żoną o zielonej energii. - Postawmy trochę wiatraków. Kiedy nie wieje, po prostu wyłącz telewizję kochanie, proszę. Nie ma wiatru, proszę wyłącz szybko telewizor - mówił prezydent USA.

Poniżej dalsza część artykułu

Trump sugerował też, że posiadanie turbin wiatrowych w pobliżu nieruchomości, obniża jej wartość.

- Postawcie wiatrak i patrzcie jak zmienia się wartość waszego domu. Jeśli w zasięgu wzroku macie wiatrak - patrzcie jak wartość waszego domu spada o 65 proc. - mówił.

- Cudownie mieć wiatraki. Panele słoneczne też są cudowne, ale nie są wystarczająco silne i są bardzo, bardzo drogie - przekonywał Trump.

Wcześniej Trump podkreślał, że USA wydobywają najwięcej ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie.

Prezydent USA po raz kolejny zakpił w marcu z odnawialnych źródeł energii. Wcześniej, w czasie dorocznej konferencji politycznej w Maryland (Conservative Political Action Conference) Trump żartował z tzw. Green New Deal - pakietu proekologicznych rozwiązań w gospodarce forsowanego przez demokratyczną kongresmen Alexandrię Ocasio-Cortez.

- Uważam, że jest to coś co (Demokraci) powinni naprawdę promować... Nie będzie samolotów, nie będzie energii. Kiedy wiatr przestanie wiać, to będzie koniec waszej elektryczności. "Kochanie, czy dziś wieje? Chciałbym obejrzeć telewizję" - ironizował.