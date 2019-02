W wodach Zatoki Fińskiej zaczyna brakować tlenu

Łukasz 'Loukas' Liniewicz [Public domain], via Wikimedia Commons

Poziom tlenu w wodach Zatoki Fińskiej jest wyjątkowo niski - wynika z badania przeprowadzonego w regionie przez przedstawicieli Fińskiego Instytutu Środowiska (Syke).

Analiza przeprowadzona przez załogę statku badawczego "Aranda" w styczniu wykazała, że w niektórych miejscach, przy dnie Zatoki, w ogóle nie ma tlenu.

Powodem braku tlenu w wodach Zatoki Fińskiej - akwenu znajdującego się między Estonią i Finlandią liczącego ok. 30 tys. km2, jest wpływanie do Zatoki Fińskiej słonej, pozbawionej tlenu wody z Zatoki Botnickiej.

Duży poziom zasolenia zwiększa gęstość i mapę wody, tworząc warstwę słonej wody na dnie Zatoki - informuje Syke.

W efekcie dochodzi do wyzwolenia fosforu z dna Zatoki, co powoduje zjawisko zwane eutrofizacją, czyli proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem trofii, czyli żyzności wód. Następstwem tego zjawiska jest wyczerpanie zasobów tlenu w warstwie przydennej co skutkuje m.in. obumieraniem wielu gatunków ryb.

Według badaczy tak niska ilość tlenu w wodach Zatoki, która jest notowana obecnie, zdarza się tylko raz czy dwa na dekadę.

Fińscy badacze apelują o działania społeczności międzynarodowej, które mają doprowadzić do poprawy jakości wody.