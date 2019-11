ZNP chce zmiany systemu płac

Związek Nauczycielstwa Polskiego rusza z inicjatywą ustawodawczą. Związkowcy chcą wnieść do Sejmu obywatelski projekt ustawy zmieniającej system naliczania nauczycielskich pensji.

– 16 grudnia podejmiemy uchwałę określającą harmonogram prac nad obywatelskim projektem nowelizującym Kartę nauczyciela – mówi „Rzeczpospolitej" Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – Wtedy też określimy, w którym momencie złożymy do marszałek Sejmu dokumenty w tej sprawie – dodaje.

Szef nauczycielskich związków przyznaje, że nie chcą się z tą sprawą spieszyć. – Będziemy mieć trzy miesiące na zebranie podpisów. Nie chcemy, by przypadło to na święta Bożego Narodzenia czy okres ferii, bo wtedy o zbiórkę podpisów będzie trudniej – tłumaczy Broniarz. ZNP chciałby, aby prace nad projektem zakończyły się w 2020 r., a nowy system płac obowiązywał od 2021 r.

Związek postuluje, by kwoty średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kw. roku poprzedzającego.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, ile będzie kosztowało to rozwiązanie. – Nasze wstępne szacunki mówią o kwocie 50 mld zł. To byłoby o ok. 4 mld więcej, niż wynosi obecna subwencja oświatowa – mówi Broniarz.