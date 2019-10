MEN pyta uczniów o religijność i sprawy rodzinne. Co z ochroną prywatności?

O ankietach, które dostali w szkołach uczniowie i ich rodzice w woj. małopolskim i lubuskim donosiły we wrześniu media. Pytania dotyczyły sytuacji rodzinnej (Czy masz ojczyma, czy macochę?) czy częstotliwości uczęszczania na nabożeństwa (Jak często chodzisz do kościoła? Czy należysz do oazy?).

Ankiety miały być anonimowe, ale we wstępie do ankiety zaznaczono, że w najmłodsze dzieci w podstawówkach powinny wypełniać ją razem z nauczycielem.

Adam Bodnar zwrócił się do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o uzasadnienie przeprowadzania tych ankiet w szkołach, zwłaszcza co do zakresu uzyskiwania danych dotyczących praktyk religijnych oraz wrażliwych danych o sytuacji rodzinnej. Nie jest to bowiem oczywiste wobec celu wskazanego w ustawie, czyli opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego. Poprosił też o ocenę faktycznej i organizacyjnej możliwości przeprowadzenia takich ankiet przy zapewnieniu pełnej anonimowości uczniów i rodziców.