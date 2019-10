Żłobki mogą żądać informacji o szczepieniach

Rodzice nieszczepiący swoich dzieci sami je różnicują. Muszą liczyć się z konsekwencjami, np. nieprzyjęciem do placówki publicznej.

Miasto może brać pod uwagę przy przyjęciu do publicznego żłobka, czy dziecko było szczepione. Zdecydowali się na to radni Olsztyna, wprowadzając do statutu żłobków kryterium, dzięki któremu w pierwszej kolejności do placówki przyjmowane będą dzieci, których rodzice złożą oświadczenie, że ich pociecha przyjęła obowiązkowe iniekcje lub obowiązek ten został długotrwale odroczony. Poniżej dalsza część artykułu

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda uznał uchwałę za dyskryminującą, a katalog danych, do którego przetwarzania mają zostać uprawnione żłobki – za zbyt szeroki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się jednak z wojewodą. Wywiódł, że podstawę uchwały stanowił art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Przewiduje on, że podmiot, który utworzył żłobek, ustala jego statut, określając w szczególności nazwę i miejsce jego prowadzenia, a także warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności" przesądza, że katalog nie jest zamknięty. Rada gminy posiada więc kompetencję do wprowadzenia innych treści niż wymienione w tym przepisie.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 1 ustawy rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia dane o stanie zdrowia dziecka. Zdaniem WSA w Olsztynie przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem unijnego rozporządzenia nr 2016/679, które mówi o danych osobowych o zdrowiu fizycznym lub psychicznym – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Niewątpliwie wykonywanie szczepień to korzystanie z opieki zdrowotnej. Przy okazji rekrutacji do żłobka można więc przetwarzać takie informacje.

Sąd podkreślił, że konstytucja określa nie tylko prawa obywateli, ale i ich obowiązki. Zgodnie zaś z art. 68 ust. 1 ustawy zasadniczej każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (art. 68 ust. 3 konstytucji). Profilaktyka przed chorobami epidemiologicznymi jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych (art. 68 ust. 4). Zdaniem sądu preferowanie przy przyjmowaniu do żłobka dzieci zaszczepionych nie stanowi dyskryminacji tych bez obowiązkowych iniekcji. Cechy dyskryminacyjne to cechy osobiste, jak płeć, pochodzenie społeczne, kolor skóry, na które nie ma się wpływu. Kwestia realizacji szczepień nie może więc do nich należeć. Wynika z obowiązku ustawowego, a odmowa jego wykonania z przyczyn innych niż wskazane w ustawie wprowadza zróżnicowanie kandydatów wbrew woli ustawodawcy i nie ma charakteru racjonalnego.

Rodzice odmawiający szczepień sami je różnicują. Nie mogą wymagać, by były traktowane na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych. Wybór rodziców, sprzeczny z prawem, ma swoje konsekwencje.