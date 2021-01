Rządowy projekt o służbie zagranicznej krytykowany nawet w rządzie

„Deprofesjonalizacja funkcji ambasadora" i jej „całkowite upolitycznienie" – to jeden z zarzutów, które do projektu ustawy o służbie zagranicznej ma Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP). „Rzeczpospolita" dotarła do stanowiska byłych studentów KSAP, która była dotąd jedną z kuźni kadr polskiej dyplomacji. Ostro atakują projekt, nad którym trwają błyskawiczne prace w Sejmie. Nie oni jedyni. Zarzuty mają nawet niektórzy członkowie rządu.

