Nowelizacja Kpa. Wiceszef MSZ: Możemy rozmawiać, ale musimy się szanować

- My byśmy bardzo chcieli, żeby wzajemny szacunek w naszych relacjach powrócił i będziemy kontynuować prace dyplomatyczne, żeby tak się stało - zadeklarował w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, odnosząc się do reakcji Izraela na sejmowe głosowanie w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął projekt ustawy przewidujący, że po 30 latach nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa, która była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa. W takiej sytuacji - według projektu ustawy - organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. W reakcji na głosowanie minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid oświadczył, że "Polska musi postępować właściwie w stosunku do ocalałych z Holokaustu, w przeciwnym razie ucierpią jej więzi z Izraelem". Dowiedz się więcej:

Wiceszef MSZ o oświadczeniu Izraela: Zła wola - Nie chodzi o restytucję mienia żydowskiego - podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zaznaczając, że tak przedstawia sprawę "część polityków izraelskich". - Myślę, że relacje polsko-izraelskie, ich stan od końcówki ubiegłego tygodnia zwłaszcza, jest pochodną nie tyle samej ustawy, co tych bardzo ostrych, bardzo mocno oderwanych od rzeczywistości i niezgodnych z prawdą słów, które wygłaszał czy minister spraw zagranicznych Izraela, czy część polityków izraelskich, która go wspierała - dodał. - My to oceniamy bardzo negatywnie, bo uważamy i bardzo mocno to zawsze podkreślamy, że my jesteśmy gotowi do tego, żeby ze sobą rozmawiać także o sprawach, w których się nie zgadzamy, musimy się jednak przy tym szanować - zaznaczył minister.

"Chcielibyśmy, by wzajemny szacunek w naszych relacjach powrócił" - Elementem takiego szacunku jest przyjęcie zasady, że każde państwo uchwala swoje ustawy w sposób suwerenny, bez ingerencji państw trzecich - podkreślił Paweł Jabłoński. Przekazał, że kanałami dyplomatycznymi Polska wyjaśniała powody przyjęcia ustawy. - Nie możemy godzić się na sytuację, w której nie rozmawia się o treści ustawy, tylko bez żadnej próby merytorycznej rozmowy przechodzi się do ataków i oskarżeń o czyny niemoralne, bo coś takiego przecież wprost napisał minister spraw zagranicznych Izraela - mówił wiceszef polskiego MSZ dodając, że "to nie jest sposób, w jaki rozmawiają ze sobą partnerzy, którzy się szanują". - My byśmy bardzo chcieli, żeby wzajemny szacunek w naszych relacjach powrócił i będziemy kontynuować prace dyplomatyczne, żeby tak się stało - zadeklarował.

"Taka ustawa musi być przyjęta" Pytany, czy MSZ opiniowało projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego minister Jabłoński zaprzeczył. - Ta ustawa nie dotyczy spraw zagranicznych - podkreślił. Wskazał, że MSZ nie jest przeciwne przyjęciu ustawy. - W pełni zgadzamy się, że taka ustawa musi być przyjęta, bo po prostu do tego zobowiązuje Polskę Trybunał Konstytucyjny - powiedział Paweł Jabłoński podkreślając, że "ustawa stanowi realizację wyroku TK i przywrócenie stanu praworządności". Minister był też pytany o stosunki Polski z Izraelem. - Jeśli ktoś nas atakuje, jeśli ktoś nas atakuje w sposób oderwany od rzeczywistości, zarzucając nam najgorsze możliwe przestępstwo - wymazywanie pamięci o Holokauście - to naprawdę nawet przy założeniu tego, że możemy się o coś spierać, to tego rodzaju działanie jest po prostu działaniem nieakceptowalnym. My nie możemy z uwagi na to, że ktoś nas w ten sposób będzie atakował powstrzymywać się od innych działań, bo w zasadzie to by prowadziło do sytuacji, że każdy, kto chciałby zablokować jakieś zmiany w Polsce wywoływałby tego rodzaju kryzys i my byśmy się z tego wycofywali. Tak się nie prowadzi polityki ani za granicą, ani wewnętrznej - oświadczył.