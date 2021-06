Kukiz o relacjach z Izraelem: Chętnie wspomogę partię władzy

"To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami" - czytamy z kolei w oświadczeniu Ambasady Izraela w Polsce.

Wypowiedź izraelskiego MSZ skomentował oburzony Paweł Kukiz.

Jak stwierdził, jest to "bardzo duża polityka", a więc problem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i "niech partia władzy sobie z tym radzi".

Dodał jednak, że jeśli PiS będzie potrzebowało "pomocy w takim bardziej stanowczym wyrażeniu sprzeciwu, co do tak głębokiej, bezczelnej ingerencji w polskie prawo" - to chętnie je wspomoże.