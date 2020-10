Niemcy do Turcji: Nie prowokujcie na Morzu Śródziemnym

- Ankara musi skończyć działanie od odprężenia do prowokacji, jeśli rząd (Turcji) jest zainteresowany rozmowami - jak wielokrotnie zapewniał - powiedział Maas w Berlinie przed wizytą na Cyprze i w Grecji.

Maas zaapelował do Turcji, by ta pozostawała otwarta na rozmowy i wezwał Ankarę, by nie wznawiała poszukiwań surowców na spornych wodach Morza Śródziemnego.