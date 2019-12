Trump chwali Johnsona, krytykuje Macrona. "Francja ma kłopoty"

Trump oświadczył, że wspiera brexit, dodał, że nawet go przewidział. Zastrzegł jednak, że nie będzie zabierał głosu w sprawie wyborów, jakie czekają Wielką Brytanię 12 grudnia.

- Nie chcę tego komplikować. Wygrałem wiele wyborów dla wielu ludzi - powiedział.

- Będę się trzymał z dala (od wyborów w Wielkiej Brytanii - red.) - dodał. - Jestem fanem brexitu, powiedziałem to - zaznaczył. Odnosząc się do Borisa Johnsona stwierdził, że jest on "bardzo zdolny" i "wykonuje dobrą pracę".

Mimo że w planach prezydenta nie ma dwustronnego między Johnsonem a Trumpem, prezydent USA zapewnił, że spotka się z brytyjskim premierem. - Odbędę wiele spotkań - podkreślił.

Trump mówił też, że w przypadku, gdyby premierem Wielkiej Brytanii został Jeremy Corbyn, jest gotów na współpracę również z nim, a także z każdym innym brytyjskim premierem.

Prezydent USA mówił też o słowach Macrona, który w wywiadzie dla "The Economist" mówił, że NATO znajduje się w stanie "śmierci mózgowej".

- Francja nie radzi sobie dobrze gospodarczo, borykają się (z problemami - red.). To mocne słowa (o śmierci mózgowej NATO - red.), gdy ma się takie kłopoty we Francji - przekonywał.

- Zobaczcie co działo się z Żółtymi Kamizelkami, mieli trudny rok, nie można chodzić i mówić takich rzeczy o NATO. To brak szacunku - stwierdził.

- Nikt nie potrzebuje NATO bardziej niż Francja - ocenił.

- Dlatego sądzę, że gdy Francja wygłasza takie stanowiska o NATO, to bardzo groźne - podsumował.