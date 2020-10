Wyrok TK dot. aborcji jest gotowy do publikacji w Dzienniku Ustaw

- Do czasu publikacji wyroku TK wykreślającego z przepisów możliwość aborcji eugenicznej w Dzienniku Ustaw obowiązuje dotychczasowy kompromis aborcyjny. Ta przejściowa sytuacja może zostać przedłużona, gdyż pojawiają się już głosy, że może lepiej nie publikować tego wyroku do czasu rozstrzygnięcia sporu co do treści tych przepisów. A decyzja o publikacji należy do uprawnień prezes Trybunału Julii Przyłębskiej - uważa Marek Domagalski, dziennikarz "Rzeczpospolitej".

Czytaj także: To Sejm trzyma teraz w rękach kompromis aborcyjny - analiza prawna

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2019 r. przeprowadzono w Polsce 1110 legalnych zabiegów przerwania ciąży, w tym 1074 ze względów eugenicznych. Nieznana jest liczba zabiegów nielegalnych lub wykonanych przez Polki za granicą.