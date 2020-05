Wyciek danych na Politechnice Warszawskiej. Uczelnia chce zwracać wydatki na BIK

Do pobrania danych osobowych doszło 3 maja o godzinie 17.30 w wyniku nieuprawnionego dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń jednej z platform edukacyjnych. Wyciekły między innymi nazwiska, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL, adresy czy imiona rodziców. Politechnika Warszawska ostrzega, że w związku ze zdarzeniem może nastąpić nielegalne wykorzystanie danych.

- Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły paść ofiarami kradzieży tożsamości powinny w pierwszej kolejności zgłaszać się na policję. Prezes UODO, nie jest organem ścigania, nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania zmierzającego do wykrycia sprawcy przestępstwa i oceny czy doszło do jego popełnienia, oraz do kwalifikacji czynu przestępczego i wymierzenia stosownej kary - informuje PUODO.