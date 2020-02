Koronawirus a RODO: co z naszą prywatnością podczas epidemii

- Ochrona zdrowia publicznego nie może naruszać prawa do prywatności. Jednak należy zauważyć, że sytuacje szczególnego zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego czy bezpieczeństwa państwa mogą być uzasadnieniem, dopuszczalnym także przez prawo unijne, do ograniczenia wspomnianego prawa, ale pod warunkiem przyjęcia środków adekwatnych i niezbędnych. Globalna epidemia może stanowić uzasadnienie dla zbierania pewnych danych osobowych, w tym danych, których zbieranie jest co do zasady wyłączone - danych szczególnych. Ich zbieranie jest uzasadnione tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy wymaga tego konkretny, uzasadniony cel. Nie zmienia to jednak faktu, że w sytuacji nadzwyczajnej, nadal muszą istnieć gwarancje ochrony tychże danych. Z uwagi na ich wrażliwy charakter, tym bardziej powinno przyjmować się szczególne środki i zabezpieczenia. Sytuacja szczególna nie powinna być uzasadnieniem dla zbierania danych w sposób nadmierny i nieuzasadniony. Ważny jest także czas przechowywania tychże danych, po którym powinny one być niszczone. Tutaj administrator powinien zadecydować, czy adekwatnym i koniecznym jest przetwarzanie danych do czasu ustania alertu WHO, czy np. czasu ujawnienia się choroby u konkretnego pacjenta – komentuje dr Joanna Uchańska, radca prawny, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy.