Minister zdrowia nie rekomenduje powrotu uczniów do szkół

W czwartek rano miały zapaść decyzje w sprawie obostrzeń, które będą obowiązywały od 1 lutego. Według nieoficjalnych informacji rząd od poniedziałku otworzy galerie handlowe.

Nadal zamknięte mają pozostać hotele i restauracje.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że rekomenduje, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie.

W ocenie szefa resortu zdrowia luzowanie obostrzeń powinno być realizowane ostrożnie. - Nie możemy sobie pozwolić, by przy akcji szczepień równolegle walczyć z trzecią falą pandemiczną - powiedział.

Niedzielski rekomendował rządowi, by w sprawie szkół "ograniczyć się do tego rozwiązania, z którym mamy do czynienia o co najmniej dwa tygodnie".