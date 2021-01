Bielan: Komisja Europejska zamówiła zbyt mało szczepionek

Zdaniem europosła Adama Bielana „Komisja Europejska zamówiła niestety zbyt mało szczepionek”.- Tych szczepionek, tych dawek zamówiono jedynie 300 milionów. One pozwolą wyszczepić zaledwie 150 mln obywateli UE. To zdecydowanie za mało - mówił w TVN24, przy czym pod uwagę brał tylko kontrakt z Pfizerem.

Zaszczepienie jednej osoby wymaga dwóch dawek, zatem zamówione od tych dwóch koncernów wystarczą do zapewnienia odporności 240 mln obywateli UE. To 54 proc. obywateli UE, a Bruksela przewiduje, że potrzeba zaszczepić 70 proc., żeby uzyskać odporność populacyjną. Proces szczepienia jest jednak długotrwały i z pewnością w jego trakcie pojawią się produkty kolejnych koncernów - zwracała uwagę w „Rzeczpospolitej” Anna Słojewska.

Według polityka Porozumienia „już w tej chwili mówi się o skandalu w Brukseli ponieważ Komisja miała rzekomo działać pod wpływem lobby francuskiego, które chciało zrobić miejsce dla swojej francuskiej szczepionki, która do dzisiaj nie została pokazana światu”. - Mamy duży skandal polityczny w Niemczech z tego powodu. Kanclerz Merkel jest krytykowana za to, że dała się uwieść Francuzom, pozwoliła na to. W Bundestagu opozycja czy SPD, które jest członkiem koalicji rządowej, chcą powołać komisję śledczą w tej sprawie. Tutaj mamy duży problem ogólnoeuropejski, a Polska jako członek UE również na tym cierpi - przekonywał.

Bielan, podkreślając, że „Komisja Europejska zawodzi”, zwrócił uwagę, iż „Niemcy w tej chwili zerkają w kierunku Rosji”. - Dzisiaj mieliśmy szokującą informację o tym, że doszło do rozmowy telefonicznej kanclerz Merkel z Władimirem Putinem, gdzie pani kanclerz miała rzekomo, zdaniem strony rosyjskiej, zadeklarować że Niemcy będą współpracować z Rosjanami przy produkcji szczepionki Sputnik. To byłoby wyłamanie się z tej europejskiej solidarności. Dość szokująca informacja, ale jeżeli inne kraje będą tak postępować, my również będziemy musieli zadbać o siebie. Natomiast dzisiaj jesteśmy skazani na umowy, który podpisywała dotąd KE - tłumaczył eurodeputowany.