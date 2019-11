EnergaCAMERIMAGE 2019: Żaby rozdane Quentin Tarantino i Robert Richardson odebrali nagrodę dla duetu reżyser-operator camerimage.pl

Jury obradujące pod przewodnictwem Michaela Hoffmana Złotą Żabę przyznało Lawrence’owi Sherowi za zdjęcia do „Jokera” Todda Phillipsa. Srebrna Żaba trafiła do Cesara Charlone’a za zdjęcia do filmu „Dwóch papieży” w reżyserii Fernando Meirellesa. Brązową Żabę odebrał Vladimir Smutny za czarno-białe zdjęcia do „Malowanego ptaka” Vaclava Marhoula.