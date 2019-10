Brexit: Poker Leo i Borisa

Bo Dublin też gra tu w pokera. – Jeśli Johnson nie doprowadzi do porozumienia, brytyjski parlament zmusi go do przełożenia brexitu. Instytucje Zjednoczonego Królestwa okazały się bardzo mocne – tłumaczy Andrew Gilmore.

Propozycja Johnsona zakłada, że po wyjściu Królestwa z Unii w Ulsterze nadal będą obowiązywały europejskie normy towarowe. Ale już nie cła: dlatego konieczne będzie wprowadzenie kontroli między Republiką Irlandii i Irlandią Północną, co dla Dublina jest czerwoną linią nie do przekroczenia.

– To jest element, na którym Varadkar może budować dalszy kompromis. Tyle że Brytyjczycy musieliby do niego dołożyć zgodę na pozostanie Irlandii Północnej także w europejskiej unii celnej – uważa Gilmore.

Układ, w którym Ulster pozostaje po brexicie w jednolitym ryku, do tej pory wywoływał gwałtowny opór Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), a także najbardziej eurosceptycznych torysów. Nie bez racji: w Londynie wielu obawia się, że może to być poważny krok ku zjednoczeniu Zielonej Wyspy. Tym bardziej że z powodów demograficznych z każdym rokiem udział katolików wśród ludności prowincji rośnie.

Jednak w 2016 r. 56 proc. mieszkańców Irlandii Północnej głosowało za pozostaniem w Unii, bo poza nią położony na skraju Europy region jest skazany na kryzys. Ten argument może przekonać większość Stormontu do poparcia kompromisowej umowy rozwodowej z Unią, co zamknęłoby usta tak DUP, jak i eurosceptycznym torysom.

Porozumienie z Varadkarem nie kończy jednak biegu z przeszkodami, na jaki jest w tych dniach skazany Johnson. W brytyjskim parlamencie premier nie zdobędzie większości dla swojego projektu bez przekonania do niego przynajmniej części opozycji. A o to nie będzie łatwo. Lider laburzystów Jeremy Corbyn zarzucił w czwartek Johnsonowi, że jego plan wyjścia z Unii służy wyłącznie wielkiej finansjerze grającej na załamanie funta. Ian Blackford, przywódca w Izbie Gmin Szkockiej Partii Narodowej (SNP), ostrzegł z kolei, że Edynburg chce tak samo pozostać po brexicie częścią jednolitego rynku, jak to miałoby być udziałem Irlandii Północnej. Choć do zawarcia umowy rozwodowej jeszcze daleko, skuteczność Leo Varadkara już wzbudza zazdrość.