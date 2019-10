Brexit: Sinn Fein odrzuca propozycje Londynu. "Rozmowa niesłyszących"

Według irlandzkiej telewizji publicznej RTE, Wielka Brytania nieformalnie przekazała Unii Europejskiej propozycję, by po brexicie w odległości ok. 8-16 km od granicy między Irlandią a Irlandią Północną, po obu jej stronach, powstały centra odprawy celnej .

Pytana, czy popiera ujawnioną przez RTE propozycję liderka Sinn Fein Mary Lou McDonald odparła: - Stanowczo nie.

- To, co zostało opisane to w istocie przywrócenie twardej granicy na wyspie Irlandia. Stoi to w sprzeczności ze wszystkimi zobowiązaniami podjętymi przez brytyjski rząd - powiedziała. - Czasem zastanawiam się, czy prowadzimy rozmowę niesłyszących - zaznaczyła.

Przesunięcie miejsca odpraw celnych i przeprowadzanie ich w pewnej odległości od granicy było już wcześniej odrzucane przez władze w Dublinie.