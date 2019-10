Propozycja Londynu: Odprawy celne z dala od granicy Irlandii AFP

Wielka Brytania proponuje, by po obu stronach irlandzkiej granicy, po brexicie, powstały "centra odprawy celnej" co miałoby umożliwić uniknięcie pojawienia się kontroli celnej na samej granicy - informuje dziennikarz irlandzkiej telewizji publicznej RTE Tony Connelly. Szef MSZ Irlandii, Simon Coveney w reakcji na te doniesienia napisał na Twitterze, że nieformalne propozycje ze strony rządu Borisa Johnsona nie mogą być punktem wyjścia do rozmów ws. zmian w umowie brexitowej".