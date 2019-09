Podróż z pupilem po brexicie. Przygotuj się na zmianę przepisów

Wydanie paszportu zwierzęciu zawsze wiąże się z oznaczeniem czworonoga - za pomocą chipa lub tatuażu, niezbędnych do identyfikacji danych właścicieli.

W tej chwili brytyjski rząd stoi na stanowisku, że pozwoli na wykorzystanie paszportów w celu sprowadzenia zwierząt z UE do Wielkiej Brytanii, ale nie będą one akceptowane przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii do UE.

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, przepisy znacznie się zaostrzą.

Wywiezienie zwierzęcia z Wysp do kraju UE będzie wymagało obowiązkowego zachipowania.

Co najmniej 30 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie musi zostać pobrana próbka krwi (bez względu na to, czy było to szczepienie pierwsze czy przypominające). Próbka zostanie wysłana do certyfikowanego przez UE laboratorium - w Wielkiej Brytanii są takie zaledwie dwa - gdzie zbadane zostaną przeciwciała. Jeśli ich poziom nie będzie wystarczająco wysoki, zwierzę będzie potrzebowało dawki szczepionki przypominającej.

Podróżować ze zwierzęciem będzie można dopiero 3 miesiące po wykonaniu testu. Warto jednak sprawdzić przepisy dotyczące tego punktu, bo np. jeśli chcemy wywieźć zwierzę z Niemiec i tam zostanie przeprowadzone badanie, na wyjazd trzeba czekać już tylko 30 dni.

Co prawda do każdej kolejnej podróży nie będzie trzeba robić kolejnego badania, ale za każdym razem będzie potrzebne nowe zaświadczenie.

Po dotarciu na miejsce trzeba uzyskać świadectwo zdrowia zwierzęcia. Aby uzyskać certyfikat, trzeba przedstawić zaświadczenie zachipowania pupila, historię szczepień i udany wynik testu na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie. Zaświadczenie zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostało wydane w ciągu 10 dni od daty podróży.

Nieco prostsze będzie przywiezienie zwierzaka do Wielkiej Brytanii, bo nadal będą akceptowane dotychczasowe zasady.

Jeśli posiadacz zwierzęcia nie będzie miał potrzebnej dokumentacji, może ono zostać poddane czteromiesięcznej kwarantannie lub w ogóle nie zostać wpuszczone na Wyspy, jeśli podróż odbywała się drogą morską.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie rządu Wielkiej Brytanii lub pod numerem telefonu 0370 241 1710 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00 (czasu brytyjskiego) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.