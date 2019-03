Brexit: Izba Gmin zagłosuje przeciw zasadzie sprzed 400 lat? AFP

Po tym jak przewodniczący Izby Gmin, John Bercow oświadczył, że rząd nie będzie mógł poddać pod kolejne głosowanie podczas bieżącej sesji Izby Gmin umowy brexitowej wynegocjowanej przez Theresę May, jeżeli do jej treści nie zostaną wprowadzone istotne zmiany, rząd May będzie we wtorek dyskutował nad dalszymi krokami ws. brexitu.