Brexit: Premier Theresa May może stanąć w obliczu kolejnej porażki w parlamencie

Premier Theresa May

Brytyjska premier Theresa May może dziś w parlamencie doznać kolejnej porażki w związku z jej porozumieniem w sprawie brexitu. To podważyłoby zapewnienia wobec Unii Europejskiej, że po wprowadzeniu zmian, uzyska poparcie parlamentarzystów.

Dziś brytyjski parlament będzie głosował w sprawie brexitu. Decyzja parlamentarzystów nie jest wiążąca, ale może pokazać, że premier Theresa May nie uzyskała poparcia dla wynegocjowanej z Brukselą umowy.

Ostatnie tygodnie pokazały, jak duże są różnice w ocenie parlamentu na temat tego, jak Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. Pojawiają się również głosy, że do brexitu w ogóle nie powinno dojść.

Porażka w dzisiejszym głosowaniu może być ciosem dla premier May, która nalegała w Brukseli, by przywódcy państw UE dali jej więcej możliwości ustępstw. Miało to zapewnić przychylność ze strony parlamentarzystów.

Minister ds. handlu Liam Fox zaapelował do polityków, by poparli premier May. - Nasi europejscy partnerzy będą się przyglądać - powiedział. Obecnie parlamentarzyści debatują w zamkniętych gronach, jakie przyjąć stanowisko podczas dzisiejszego głosowania.

Wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że wyczekiwane jest przedstawienie przez Wielką Brytanię propozycji, które doprowadzą do przełamania trwającego impasu.

Wielu parlamentarzystów uważa, że premier May gra na czas, by zmusić polityków do poparcia swojego porozumienia lub wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Zdaniem wielu przedsiębiorców takie rozwiązanie byłoby katastrofalne dla piątej co do wielkości gospodarki świata. W praktyce spowodowałoby to opóźnienia w portach, zatrzymanie międzynarodowego łańcucha dostaw i wstrzymanie inwestycji.