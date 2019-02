Brexit. Główny negocjator podsłuchany w barze

Ze słów Olly'ego Robbinsa, głównego negocjatora Wielkiej Brytanii ws. brexitu wynika, że parlamentarzyści albo będą musieli się zgodzić na wynegocjowaną przez gabinet Theresy May umowę wyjścia z UE, albo na jego znaczące opóźnienie. Mówiącego na ten temat Robbinsa podsłuchano w hotelowym barze.

Głównego negocjatora Wielkiej Brytanii podsłuchał dziennikarz stacji telewizyjnej ITV, Angus Walker, korespondent ITV w Brukseli.

Relacjonował on spotkanie ministra ds. brexitu Stephena Barclaya z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem z ramienia KE. Odbywało się ono w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii w Brukseli.

W spotkaniu, połączonym z kolacją, uczestniczył m.in. Olly Robbins, główny negocjator warunków opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Po zakończeniu spotkania Robbins udał się do baru w hotelu, w którym mieszkała ekipa ITV. Tam, siedząc przy barze, rozmawiał na temat brexitu.

Jak podkreśla Angus Walker, nie trzeba było wielkiego wysiłku, by usłyszeć słowa negocjatora, sprzeczne z oficjalną linią rządu Theresy May. Zdaniem Robbinsa, bryutyjski parlament albo będzie musiał się zgodzić na wynegocjowaną z UE przez premier May umowę, albo przygotować się na to, że brexit znacząco się opóźni.

Stoi to w sprzeczności ze słowami szefowej rządu, która zapewniała, że do brexitu bezwzględnie dojdzie 29 marca oraz obiecywała ponowną renegocjację umowy.

Jak mówił Robbins, backstop, czyli mechanizm wymuszający czasowe pozostanie Irlandii Północnej w unii celnej z UE miał być pomostem łączącym Wielką Brytanię z UE w przyszłości, a więc rząd Theresy May miał rozpatrywać długotrwałe więzy celne z Unią mimo brexitu.

Rzecznik rządu Theresy May odmówił komentowania "domniemanych informacji:", które padły w prywatnej rozmowie. Zapewnił, że Parlament jest na etapie wypracowywania takich warunków, by Wielka Brytania zgodnie z zapowiedziami opuściła Unię Europejską 29 marca.