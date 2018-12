Theresa May do Polaków: Możecie zostać, chcemy, żebyście zostali AFP

- Moje przesłanie dla Polaków jest jasne - możecie zostać, chcemy, żebyście zostali - powiedziała premier Wielkiej Brytanii Theresa May na konferencji prasowej po zakończeniu polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie. May podkreśliła, że Polacy stanowią największą diasporę obcokrajowców na Wyspach. Mateusz Morawiecki, przypominając o niskim bezrobociu w Polsce, zaznaczył, że "zapraszamy Polaków do kraju".