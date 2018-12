Niemiecki minister o brexicie: Wyjście oznacza wyjście

Projekt wynegocjowanego przez Theresę May porozumienia między Wielką Brytanią a UE regulującego relacje Londynu i Brukseli po brexicie jest "uczciwą podstawą do uporządkowanego opuszczenia wspólnoty" - powiedział niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

Maas dodał, że Wielka Brytania nie może swobodnie dokonywać wyboru tych profitów, z bycia członkiem UE, które chciałaby zachować.

- Musimy zrobić wszystko, by uniknąć twardego brexitu. Ale to, co wydaje się jasne to fakt, że wyjście (z UE) oznacza wyjście (z UE) - nie może być przebierania (między profitami bycia w UE - red.) - dodał szef niemieckiej dyplomacji.

Maas dodał, że wypracowany kompromis to "uczciwa podstawa do uporządkowanego wyjścia" Wielkiej Brytanii z UE.

Porozumienie przyjęte przez przywódców państw UE 25 listopada musi być jeszcze przyjęte przez Izbę Gmin. Obecnie jednak Theresa May nie dysponuje w parlamencie większością, która popierałaby jej porozumienie. W czwartek w Brukseli May ma walczyć o dodatkowe gwarancje zapewniające, że tzw. backstop - czyli pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej, aby uniknąć pojawienia się regularnej granicy dzielącej Irlandię - jest rozwiązaniem tymczasowym.

Wielka Brytania ma formalnie opuścić UE 29 marca 2019 r. Jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia między Londynem a Brukselą rozstanie będzie miało formę tzw. twardego brexitu.