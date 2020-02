Koronawirus, to zagrożenie dla wielkich wycieczkowców

Turystyka morska nadal walczy o to, by straty były jak najmniejsze. I o ile linie lotnicze nie ukrywają, że wymuszone przez koronawirusa zawieszenie połączeń do Chin wiąże się dla nich z dużymi stratami finansowymi, o tyle organizatorzy morskich wycieczek są znacznie bardziej oszczędni w informacjach. Wartość tego segmentu turystycznego na świecie sięga 45,6 mld dol. rocznie. Analitycy branży są zdania, że w tym roku koronawirus obetnie z tej kwoty przynajmniej 15 proc.

Na ten temat jednak nie są skłonni wypowiadać się znani armatorzy Norwegian Cruise Lines i Carnival Corp., do którego należą Princess Cruises. W odpowiedzi na pytania odpowiadają, że dla nich w tej chwili priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów. Przyznają jednak, że negatywny efekt będzie odczuwalny. Zapewniają jednocześnie o środkach, jakie zostały przedsięwzięte. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ cokolwiek by zrobili, to i tak rejs wymusza sytuację, w której kilka tysięcy ludzi jest zgromadzonych na niewielkiej powierzchni przynajmniej przez tydzień, a najczęściej znacznie dłużej. Co to oznacza? A no to, że takie statki-miasta automatycznie mogą stać się inkubatorami wirusa.