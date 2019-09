„Pępowina" z Polski rusza na Marsa

Modele lotne to dokładnie te egzemplarze, które wyruszą w kosmiczną podróż. Urządzenia wyprodukowane przez Sener Polska będą przytrzymywać łazik Rosalind Franklin podczas startu, lotu i lądowania oraz zapewnią mu zasilanie na powierzchni Marsa.

Po naładowaniu łazik uniesie się na kołach, a „pępowina” odłączy się, aby umożliwić pojazdowi zjazd na powierzchnię planety i rozpoczęcie badań. System zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce składa się z dwóch urządzeń – podstawowego i rezerwowego.

Już sama podróż na Marsa jest wyzwaniem ze względu na ekstremalne warunki przestrzeni międzyplanetarnej, charakteryzujące się wysoką radiacją i temperaturą dochodzącą do –135 stopni Celsjusza. Mechanizm będzie również narażony na ciężkie warunki startu z Ziemi i lądowania na Marsie, a także na zapylenie i warunki atmosferyczne planety.

– W pewnym momencie projektu musieliśmy wprowadzić poważne zmiany – wspomina Łukasz Powęska, kierownik projektu w Sener Polska. – Testy modelu inżynieryjnego łazika pokazały, że podnosi się on nierównomiernie i wychyla w różnych kierunkach bardziej niż pierwotnie zakładano, co powoduje, że na nasz mechanizm działają dużo większe przemieszczenia niż określono w początkowej specyfikacji. Udało nam się rozwiązać ten problem zmieniając konstrukcję ramienia mechanizmu – zachowało sztywność w pionie przy jednoczesnej elastyczności w poziomie – dodaje.

Firma odpowiadała za całość projektu - od etapu koncepcyjnego, przez produkcję i testy aż do wyprodukowania modeli lotnych, które w 2021 roku mają wylądować na Marsie. Sener Polska realizował projekt na zlecenie brytyjskiego oddziału Airbus Defence & Space, który odpowiada za budowę łazika marsjańskiego. Głównym wykonawcą całej misji ExoMars jest z kolei Thales Alenia Space Italia.

Misja ExoMars (ang. Exobiology on Mars) to wspólne przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz rosyjskiego Roskosmosu. Celem misji jest poszukiwanie śladów życia na Marsie oraz lepsze przygotowanie do przyszłych misji załogowych na tej planecie.