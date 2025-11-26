Aktualizacja: 26.11.2025 22:27 Publikacja: 26.11.2025 21:17
Foto: REUTERS/Nathan Howard
W centrum Waszyngtonu śmiertelnie postrzelono mężczyznę i kobietę należących do Gwardii Narodowej. Jak przekazała Kristi Noem – sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA – do zdarzenia doszło przed stacją metra, znajdującą się w okolicy Białego Domu.
Media podają, że służby poinformowane zostały o zdarzeniu około godziny 14:20 czasu wschodniego (ET), czyli 20:20 czasu polskiego (CET). Zgłoszenie dotyczyło „incydentu z aktywnym strzelcem przy wejściu na stację metra Farragut West” – podaje ABC.
Gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey przekazał, że postrzeleni członkowie Gwardii Narodowej zginęli w ataku. – Z wielkim smutkiem potwierdzamy, że członkowie Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy zostali postrzeleni dziś w Waszyngtonie, zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. Ci dzielni mieszkańcy Wirginii Zachodniej stracili życie w służbie ojczyźnie. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami władz federalnych w trakcie trwania śledztwa – powiedział. – Cały stan pogrążony jest w żałobie wraz z rodzinami, bliskimi i społecznością Gwardii Narodowej. Wirginia Zachodnia nigdy nie zapomni ich służby ani poświęcenia i będziemy domagać się pełnej odpowiedzialności za ten przerażający czyn – dodał Morrisey.
Osoba podejrzana o oddanie strzałów została zatrzymana i przetransportowana do aresztu – podaje agencja Reutera. Potwierdził to Departament Policji Metropolitalnej. „Jeden podejrzany jest w areszcie, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone” – przekazano. Na razie nie wiadomo, czy strzelców mogło być więcej. Zatrzymany podejrzany ma być w stanie krytycznym.
Jak przekazał urzędnik Białego Domu, rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych została zamknięta. Ze względów bezpieczeństwa przez niespełna godzinę wstrzymane były także odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana.
Donald Trump przebywa obecnie na Florydzie, gdzie spędza Święto Dziękczynienia w Mar-a-Lago, zlokalizowanym w Palm Beach na Florydzie luksusowym klubie i ośrodku wypoczynkowym należącym do prezydenta USA.
Amerykański przywódca został poinformowany o strzelaninie – przekazała w oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.
Sytuacja jest monitorowana – przekazał Biały Dom w komunikacie. Na miejsce zdarzenia zareagowało wiele organów ścigania, w tym amerykańska agencja federalna U.S. Marshals, Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF) i FBI.
– Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni przed chwilą w Waszyngtonie. (Departament Bezpieczeństwa Krajowego red.) współpracujemy z lokalnymi organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji – powiedziała w oświadczeniu Kristi Noem.
Jeszcze przed pojawieniem się informacji o śmierci żołnierzy wydarzenie skomentował w mediach społecznościowych prezydent USA. „Zwierzę, które postrzeliło dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej – obaj są ciężko ranni i obecnie przebywający w dwóch oddzielnych szpitalach – również jest ciężko ranne, ale niezależnie od tego zapłaci bardzo wysoką cenę” – napisał Donald Trump w należącym do niego serwisie Truth Social. „Niech Bóg błogosławi naszą Wielką Gwardię Narodową i całe nasze wojsko oraz organy ścigania. To naprawdę Wspaniali Ludzie. Ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych i wszyscy związani z Biurem Prezydenta, jestem z wami!” – dodał.
Do sprawy odniósł się też wiceprezydent J.D. Vance. Przemawiając do żołnierzy w Teksasie – gdzie spędził dzień, wydając posiłki żołnierzom i ich rodzinom przed Świętem Dziękczynienia – powiedział: „Wciąż się wszystkiego uczymy. Nadal nie znamy motywu”. – To smutne przypomnienie, że żołnierze – niezależnie od tego, czy są w czynnej służbie rezerwowej, czy w Gwardii Narodowej – są mieczem i tarczą Stanów Zjednoczonych Ameryki – stwierdził. – Jako osoba, która codziennie przychodzi do pracy w tym budynku i wie, że wiele osób nosi mundur Armii Stanów Zjednoczonych, chciałbym im osobiście podziękować za to, co robią – dodał.
We wtorek Donald Trump powiedział, że dzięki działaniom jego administracji Waszyngton, który był – zdaniem prezydenta USA – „jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Stanach Zjednoczonych” – obecnie uważany jest za „całkowicie bezpieczne miasto”. – Można przejść się dowolną ulicą w Waszyngtonie i wszystko będzie w porządku. I chcę podziękować Gwardii Narodowej. Chcę wam podziękować za pracę, którą tu wykonaliście – jest niesamowita – zaznaczył
Jednostki amerykańskiej Gwardii Narodowej zaczęły pojawiać się na ulicach Waszyngtonu w sierpniu, dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w tym mieście w związku z zalewającą je – według amerykańskiego prezydenta – falą przestępczości. Według najnowszych danych, w Waszyngtonie stacjonuje 2188 obecnie funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.
Źródło: rp.pl
