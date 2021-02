Wiktar Babaryka. Szef banku, który obudził rodaków

W środę Wiktar Babaryka siedział w kajdankach w klatce na sali sądowej otoczonej przez kordon funkcjonariuszy milicji. Nie jest niebezpiecznym mordercą, lecz czołowym rywalem Aleksandra Łukaszenki, niedopuszczonym do wyborów prezydenckich 9 sierpnia. Zarzuty: korupcja i pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę. Grozi za to nawet 15 lat łagrów. Jakby tego było mało, władze wsadziły za kraty syna Babaryki i nałożyły areszt na cały jego majątek.

– Jest uważany przez rządzących za głównego konkurenta, niebezpiecznego rywala. W Mińsku zdają sobie sprawę z tego, że w wolnych wyborach Łukaszenko nie miałby z nim szans. W przeciwnym przypadku Babaryka nie zostałby wyeliminowany z wyścigu w ubiegłym roku i nie wsadzano by go za kraty – mówi „Rzeczpospolitej" Waler Karbalewicz, czołowy białoruski politolog.

Naród się nie cofnie

Babaryka przez ponad 20 lat stał na czele Biełgazprombanku należącego do rosyjskiego Gazpromu. Był głównym mecenasem kultury i filantropem, otwierał fundacje, ściągał z zagranicy obrazy urodzonych na Białorusi malarzy (w tym m.in. Chagalla), tworzył galerie, wspierał teatry. Wydawał nawet książki zakazanej w kraju Łukaszenki noblistki Swiatłany Aleksijewicz, która później gorąco popierała jego polityczne ambicje i sama trafiła pod walec represji. Zaufały mu setki tysięcy Białorusinów, którzy na początku lata ustawiali się w kolejki, by złożyć podpis pod jego kandydaturą, umożliwiając mu start w sierpniowych wyborach. Zebrał wtedy ponad 435 tys. podpisów, najwięcej wśród wszystkich dotychczasowych rywali Łukaszenki. Do wyborów bankowca nie dopuszczono, głosy poparcia zostały wyrzucone do kosza przez Centralną Komisję Wyborczą.