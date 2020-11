Prof. Ćwiąkalski: "narodowa kwarantanna" wywoła gigantyczny chaos prawny

- W polskim systemie prawnym nie istnieje żadne pojęcie "narodowej kwarantanny" - powiedział Onetowi prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. - Próby wdrażania go byłyby omijaniem prawa i obowiązujących przepisów, głównie konstytucji. Ta stanowi, że ograniczenia w rodzaju "lockdownów" czy "kwarantann" wprowadzać można wyłącznie podczas trwania stanów wyjątkowych, choćby stanu klęski żywiołowej - wyjaśnia.

- Władzy najwyraźniej chodzi o to, żeby wprowadzić coś, co nie mieści się w granicach konstytucji. Wtedy nie wiadomo, jakie zasady obowiązują, jakie reguły... W efekcie powstaje gigantyczny chaos prawny, na którym korzystają rządzący. Ale do czasu - zaznacza prawnik.