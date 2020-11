Koronawirus w Polsce: Kiedy czeka nas reżim narodowej kwarantanny?

Premier mówił, że obecne obostrzenia (nauka zdalna w szkołach podstawowych, zamknięcie większości sklepów w galeriach handlowych, ograniczenie funkcjonowania hoteli) wprowadzane są przy poziomie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w okresie 7 dni.

Według danych GUS z czerwca liczba mieszkańców kraju to 38 mln 354 tysięcy. Oznacza to, że 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców to poziom 19177 zakażeń na dobę. W środę wykryto w Polsce 24 692 zakażenia.

Poziom 75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców osiągniemy, gdy w ciągu tygodnia dobowa liczba zakażeń będzie wynosić średnio 28 765 zakażeń.