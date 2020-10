RPO do premiera: nakaz noszenia maseczek trzeba wprowadzić w sposób zgodny z konstytucją

W majowym wystąpieniu RPO zwrócił się do premiera o zainicjowanie prac nad regulacją, która usunęłaby ograniczenia wprowadzone bez podstawy ustawowej albo pilne skierowanie do Sejmu RP projektu ustawy nakazującej noszenie masek.

- Nawet jeżeli mamy wątpliwości co do obowiązku prawnego noszenia maseczek, to jest to nasz obowiązek moralny w stosunku do współobywateli - mówił 11 października 2020 r. Adam Bodnar. - Wirus jest podstępny, dlatego powinniśmy przestrzegać wszystkich zaleceń sanepidu.