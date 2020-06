Koronawirus: turystyka po zastoju powoli wraca do życia

Od 16 czerwca Austria zniosła kontrolę podróży dla obywateli 31 krajów. Co ważne, dla podróżujących z Polski otworzy granice ze Słowenią (tranzyt do Chorwacji) oraz Włochami. Tranzyt przez Austrię możliwy jest bez zaświadczenia lekarskiego, o ile istnieje możliwość opuszczenia kraju.

W Austrii działają już sklepy, restauracje, bary i hotele. Turystyczne życie wraca także w Chorwacji. Od 28 maja obywatele dziesięciu państw UE, w tym Polski, mogą przekraczać granicę chorwacką tak jak przed pandemią. Przy wjeździe podają jednak swoje dane do wykorzystania przez władze sanitarne.

I dalej... Czechy

Od 15 czerwca Czesi mogą swobodnie podróżować po krajach UE, a ich obywatele przybywać do Czech. W zależności od sytuacji epidemicznej może się to jednak łączyć z dodatkowymi restrykcjami. Przykład? Mieszkańcy województwa śląskiego nie mogą (na razie) wjechać do Czech.