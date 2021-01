Marek Domagalski: Szczepionka rozsądku

Puste ulice w czasie sylwestra i kolejki do szczepień zadają kłam przesłaniu wielu mediów i polityków, że rząd nie znajduje respektu w społeczeństwie, że Polska jest fundamentalnie podzielona.

Są oczywiście kwestie – polityczne czy ideowe – dzielące obywateli, ale mówię tu o codziennej relacji władza (rząd)–obywatele, która zakłada respekt dla prawa i obowiązków każdej ze stron. Niestety ta relacja jest od lat w Polsce wynaturzana, nawet w czasie pandemii, przez agresywnych polityków i media pozwalające sobie na głoszenie nierzadko pozornych problemów, mnożące zamieszanie i zaniżające poziom debaty publicznej.

Ileż to słów, by nie powiedzieć: frazesów, padało przed sylwestrem, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia tzw. godziny policyjnej na sylwestra. Tymczasem ulice były jak nigdy puste, a policja wyjątkowo rzadko musiała interweniować.

Przytłaczająca część Polaków rozumiała, że apele i nakaz rządu należy respektować nawet w dniu przewidzianym na wyjątkową zabawę, czy wygłupy. Rodacy pokazali, że są zaszczepieni na demagogię, na skrajny czy wręcz cyniczny indywidualizm, np. nienos...

