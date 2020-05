Najgorszy rok banków od lat

Najsłabszy w ostatnich latach wynik netto sektora to 8,7 mld zł, zanotowany w kryzysowym 2009 r. Gdyby udało się go w tym roku powtórzyć, bankowcy odetchnęliby z ulgą. Jest duże ryzyko, że tegoroczny wynik będzie najsłabszy od 2004 r., gdy wyniósł 2,3 mld zł. W 2019 r. sektor wypracował 14,2 mld zł zysku netto.

– Ekonomiści prognozują, że w tym roku polska gospodarka może skurczyć się o 3–5 proc. Biorąc pod uwagę wrażliwość spłacalności kredytów na obniżkę PKB, można założyć, że w całym roku odpisy sektora wzrosną dwu-, trzykrotnie w porównaniu z 2019 r. Wskazują na to także wyniki stress testów przeprowadzonych przez EBA (europejski nadzór bankowy – red.) pod koniec 2018 r. Oznacza to, że raportowane przez banki większe odpisy w I kwartale z powodu pandemii to dopiero początek – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP odpowiadający za finanse.

Samo cięcie stóp oznacza według szacunków analityków spadek zysku netto sektora w tym roku o około 20 proc. Do tego dochodzi oczekiwane pogorszenie jakości portfela, które może mieć jeszcze większy wpływ na rentowność. Tylko podwojenie odpisów w całym roku oznaczałoby, że urosłyby one do blisko 20 mld zł. To spowodowałoby, że wynik operacyjny sektora spadłby do niecałych 9 mld zł, z prawie 20 mld zł w 2019 r. Ale ten rachunek nie uwzględnia niższego wyniku z odsetek po cięciu stóp. Uwzględnienie obu tych czynników – niższego wyniku z odsetek oraz podwojenia rezerw – oznacza, że zysk na działalności operacyjnej sektora spadłby do 5 mld zł, z blisko 20 mld zł w 2019 r. Natomiast potrojenie rezerw oznaczałoby wynik netto sektora głęboko poniżej zera.