Jutro startuje egzamin zawodowy 2019

Od 26 do 29 marca 2019 r. na terenie całego kraju przeprowadzone będą zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów, zaś do egzaminu radcowskiego - 2285 osób, w tym 1840 aplikantów.