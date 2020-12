Jacek Nizinkiewicz: Najlepszy moment, by odsunąć o. Rydzyka od Radia Maryja i mediów katolickich Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Jeśli szef Radia Maryja bagatelizuje pedofilię w Kościele i nie odnosi się do tego oklaskujący go prokurator generalny, to nie jest to dobry prognostyk dla prac komisji ds. pedofilii.