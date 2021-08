Jacek Nizinkiewicz: Negocjacje stawek dopiero się zaczną

Izba wyższa zajmie się nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji po wakacjach. Prawdopodobnie większość opozycyjna w Senacie odrzuci lex TVN. Żeby z kolei to weto odrzucić w Sejmie, PiS musi mieć większość w izbie niższej. Nie będzie jej mieć bez posłów Kukiz'15. Stanisław Tyszka nie zagłosuje z PiS, bo były wicemarszałek Sejmu układa swoją zawodową pozycję. Pozostała trójka posłów Kukiz'15 zrobi tak, jak lider wskaże.

Oficjalnie Jarosław Kaczyński pojechał na urlop. Nieoficjalnie podczas „wypoczynku" będzie otoczony politykami i doradcami. Spotkać ma się również z liderem Kukiz'15. Paweł Kukiz dojedzie na wakacje do Jarosława Kaczyńskiego, żeby omówić warunki współpracy. Ma ona polegać na przegłosowaniu we wrześniu projektów ustaw kukizowców. Jeśli najpierw ustawa antykorupcyjna lub inne postulaty Kukiza nie wejdą w życie, to Kukiz'15 nie tylko nie poprze odrzucenia senackiego weta ws. lex TVN, ale również nie będzie popierał ustaw składających się na Polski Ład.