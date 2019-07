Dąbrowska: Jak PiS Unii, tak Unia PiS-owi

– To wygląda na zemstę na Polsce za to, że pomieszaliśmy szyki największym państwom, które chciały narzucić pewne rozwiązania personalne – stwierdził Ryszard Czarnecki.

– Złamano zasady demokracji parlamentarnej, bo zgodnie z parytetem ta funkcja przypadała także naszej frakcji. To głosowanie to małostkowy odwet za wyniki szczytu UE – denerwowała się Beata Mazurek.

Warto to też zestawić z sytuacją z początku obrad: kiedy niektórzy polscy deputowani nie wstali podczas hymnu Unii Europejskiej, czyli „Ody do radości". – Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że różnorako zostało to odczytane – tłumaczyła się potem Anna Zalewska. W polityce nie liczy się jednak zamiar, tylko fakty. Eurodeputowani PiS zachowali się obraźliwie, a w dodatku współgrało to z „podaniem tyłów" przez skrajnie antyunijną partię Brexit z Wielkiej Brytanii.

Dlaczego PiS nie rozumie, że w ten sposób mogą zachowywać się jedynie outsiderzy, tacy jak Janusz Korwin-Mikke, którzy nie liczą na żadne stanowiska i układy, a nie partia, która liczy na wejście do gry? Widać to na poziomie krajowym. W polskiej polityce PiS burzy zasady, obyczaje parlamentarne i poczucie tego, co w polityce wypada, a co nie. Tylko że u nas czasem do tego rodzaju działań dostosowuje się opozycja – bo nie ma wyjścia.