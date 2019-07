Wicepremier Gliński blokuje muzeum POLIN

W maju prof. Dariusz Stola wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jednak zdaniem przedstawicieli partii rządzącej werdykt komisji konkursowej to tylko rekomendacja, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmie minister kultury prof. Piotr Gliński.

Ministerstwo Kultury nie odpowiedziało nam na pytanie o przyczyny odwlekania decyzji. „Minister kultury analizuje protokół z postępowania konkursowego na dyrektora Muzeum POLIN. Nie ma żadnych regulacji zobowiązujących ministra do powołania kandydata na stanowisko dyrektora w określonym terminie" – poinformowała nas Anna Bocian, rzeczniczka ministra.

Czy zatem można ten proces przeciągać w nieskończoność? Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora pełni Zygmunt Stępiński, obecny zastępca dyrektora. Z komunikatu, który został wydany jeszcze zimą, wynika, że minister może powołać taką osobę „na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest placówką nietypową, bo zbudowaną na pewnym kompromisie. To pierwsza w Polsce taka publiczno-prywatną instytucja stworzoną przez rząd, samorząd i organizację pozarządową.

Ktoś powie, że decyzja Glińskiego nie ma znaczenia, bo muzeum przez cały czas normalnie działa. Na pewno? Dzisiaj planowane są działania wystawiennicze i imprezy kulturalne na kolejnych kilka lat. Czyż Gliński poprzez brak decyzji nie wysyła sygnału do potencjalnych partnerów i sponsorów muzeum: ta placówka nie jest stabilna, nie wiadomo, co z nią będzie się dalej działo?

A może PiS chce złamać fundamentalną regułę opartą na współtworzeniu tej placówki przez różne podmioty i „odbić" ją dla swojej partii? Takie wrażenie można odnieść po ostatniej debacie sejmowej, która wprawdzie toczyła się wokół sporu o Westerplatte, ale dotknęła też Muzeum POLIN. Jeden z posłów PiS stwierdził, że muzeum „jest tak skonstruowane prawnie, że właściwie państwo polskie nie może współdecydować o sposobie funkcjonowania muzeum i treści tam przedstawianych". Jego zdaniem muzeum – podobnie jak np. ECS w Gdańsku – to „przykłady uprawiania własnej polityki samorządowej z pominięciem polityki państwa".

To brzmi groźnie, bo pachnie kolejną specustawą, którą rząd być może będzie chciał przejąć tę instytucję.

Chyba nikt nie wątpi, że to instytucja autonomiczna i dyrektor oraz rada muzeum kształtują program wystaw. Podobnie jest w każdej, także ściślej związanej z ministerstwem placówce. Czy w Muzeum Narodowym minister ręcznie ustala, co będzie, a co nie na wystawie?