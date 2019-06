Druga (niepotrzebna) bitwa o Westerplatte

Od trzech lat między gdańskim magistratem i resortem kultury toczy się spór polityczny o Westerplatte. Jego prapoczątkiem stało się przejęcie przez PiS kontroli nad Muzeum II Wojny Światowej. Do dzisiaj jednak teren dawnej strażnicy wojskowej nie został ani „odbity" przez rząd, ani uporządkowany, a to w kontekście rychłej 80. rocznicy wybuchu wojny jest kompromitujące.

Czy zatem władze Gdańska mogą mieć zaufanie do rządu, w sytuacji gdy już raz zastosował on – używając kolokwialnego określenia – metody na rympał, aby przejąć inną placówkę?

Spór o Westerplatte jest też ambicjonalny. Obydwie strony są przekonane, że muszą wygrać, aby zachować twarz. Zapominają jednak, że Westerplatte to nie tylko symbol wojny, heroicznej walki polskich żołnierzy i niemieckiej hańby. To także symbol chrześcijańskiej nadziei i wyzwań, o których w 1987 roku Jan Paweł II mówił do młodych ludzi: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba »utrzymać« i »obronić«, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych".