Zuzanna Dąbrowska: Policjant w żółwia szczypany...

Policjant zeznający przed sądem na rozprawie w trybie przyspieszonym w związku z kolejnym zatrzymaniem tzw. Babci Kasi, tym razem pod Sądem Najwyższym, powiedział, że wobec starszej kobiety użyto siły, ponieważ go uszczypnęła. Nie wiem, czy rzeczywiście pani Katarzyna Konstantin posunęła się do tak drastycznych metod wobec funkcjonariusza na służbie, ale wiem z relacji w mediach i długiego filmu zamieszczonego na FB, że znów była siłą zabierana z ulicy, mimo że stała tylko przed kordonem uzbrojonych policjantów z transparentem. Policjanci byli zabezpieczeni, ubrani w twarde kamizelki „żółwie", nałokietniki, ochraniacze i czapki. Nie wiem też, jak można by zmierzyć siłę użytą przez kilku interweniujących funkcjonariuszy, by porównać ją z siłą uszczypnięcia (jeśli w ogóle miało ono miejsce). Wiem jednak, że takie akcje i interwencje ośmieszają policję, która w starciach z kibicami i antymaseczkowcami okazuje się bezradna i ucieka, a w starciu ze starszą panią składa zeznania o uszczypnięciu.

